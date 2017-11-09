Страховые организации РБ за январь-сентябрь собрали 780,9 млн рублей, выплатили - 393,2 млн

За январь-сентябрь 2017 года взносы страховых организаций республики по прямому страхованию и сострахованию составили 780,9 млн. рублей.

Как сообщает Минфин, темп роста страховых взносов за январь-сентябрь 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составил 105,3%.

По добровольным видам страхования за январь-сентябрь 2017 года страховые взносы составили 450,7 млн. рублей, что на 34,8 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2016 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-сентябрь 2017 года – 330,2 млн. рублей, что на 4,2 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2016 года.

Удельный вес добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 57,7% (за январь-сентябрь 2016 года – 56,1%).

За январь-сентябрь 2017 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 393,2 млн. рублей, что на 0,8 млн. рублей меньше, чем в аналогичном периоде 2016 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-сентябрь 2017 года составил 50,4% (за январь-сентябрь 2016 года – 53,1%).

За январь-сентябрь 2017 года страховыми организациями перечислено в бюджет и внебюджетные фонды 94,8 млн. рублей (за январь-сентябрь 2016 года – 87,4 млн. рублей), из них 58,9 млн. рублей – налоги и неналоговые платежи в бюджет, 35,9 млн. рублей – платежи во внебюджетные фонды (за январь-сентябрь 2016 года – 52,7 млн. рублей и 34,7 млн. рублей соответственно).