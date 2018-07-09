Экономические санкции ЕС в отношении России вступают в силу 10 июля

Решение о продлении экономических санкций Евросоюза против России опубликовано в официальном журнале ЕС.

«Решение вступает в силу на следующий день после публикации в Официальном журнале Европейского союза», — говорится в сообщении, датированном 9 июля.​

Решение о продлении секторальных экономических санкций против России до 31 января 2019 года принято Советом Евросоюза 5 июля. Они касаются финансового, энергетического секторов российской экономики, затрагивают оборонную промышленность и производство товаров двойного назначения. Санкции ограничивают размещение работающих в этих отраслях компаний из России ценных бумаг на европейских рынках, получать кредиты банков ЕС и доступ к технологиям.

Ранее, 18 июня, Евросоюз продлил введенные в 2014 году санкции в отношении Крыма. Европейским гражданам и компаниям запрещен товарообмен с полуостровом, инвестиции в его экономику, содействие транспортному сообщению с ним, покупка недвижимости и само посещение полуострова.

Секторальные санкции ЕС против России были приняты в 2014 году в ответ на присоединение Крыма и конфликт на юго-востоке Украины. Кроме того, Евросоюз также ввел санкции против отдельных компаний и российских граждан. последние ограничения были продлены в марте 2018 года.