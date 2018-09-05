ЕС договорился о продлении действия санкционного списка в отношении России

Представители стран-членов Евросоюза в среду договорились продлить еще на шесть месяцев действие черного списка, в который входят люди и организации, причастные к дестабилизации Россией ситуации на Украине, сказали дипломаты и чиновники.

Лидер самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко, погибший при взрыве в Донецке в пятницу, будет исключен из списка, в котором останутся 154 человека и 44 организации, в отношении которых действует запрет на въезд в ЕС и заморозка активов, сказали дипломаты.

В список входят преимущественно российские граждане и компании, а также промосковские организации на Украине.

Официально санкции будут продлены до середины марта в ближайшие дни, добавили дипломаты.

В отношении Москвы также действуют экономические санкции ЕС, введенные за аннексию Россией Крыма в 2014 году и поддержку повстанцев на востоке Украины.

Блок, скорее всего, продолжит продлевать действие санкций, но вряд ли существенно их расширит, несмотря на призыв Лондона ввести новые ограничения в отношении Москвы за отравление нервно-паралитическим веществом бывшего агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором Британия обвинила Россию. Москва отрицает обвинения.

Британские прокуроры сообщили в среду, что у них достаточно доказательств, чтобы предъявить двум россиянам обвинения в сговоре с целью убийства Скрипаля и его дочери, покушение на которых произошло в Англии в марте.

Позже премьер-министр Британии Тереза Мэй сказала, что, судя по данным расследования, подозреваемые в покушении на жизнь Скрипалей - офицеры российской военной разведки и Лондон будет добиваться расширения санкционных списков, составленных после атаки в Солсбери.