Золотовалютные резервы РБ подросли в ноябре на 0,2%

Международные резервные активы Беларуси на 1 декабря 2017 года, по предварительным данным, составили 7413,7 млн долларов США (в эквиваленте).

Таким образом, за ноябрь 2017 года золотовалютные резервы страны подросли на 0,2%, или на 18,4 млн долларов США, после роста в октябре 2017 года на 128,6 млн долларов США (на 1,8%). За январь-ноябрь прирост резервов составил 2486,5 млн долларов США (50,5%).

"Увеличению международных резервных активов в ноябре способствовало поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также поступление средств от продажи Национальным банком и Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте. Положительное влияние на уровень резервов также оказало увеличение стоимости монетарного золота", - говорится в комментарии Нацбанка.

В нем отмечается, что правительством и Национальным банком в ноябре исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 314 млн долларов США.