ЗВР Беларуси усохли на $838 млн после выплат долгов

Международные резервные активы Беларуси на 1 февраля 2018 года, по предварительным данным, составили $6477,4 млн (в эквиваленте).

Как сообщает Нацбанк, за январь 2018 года золотовалютные резервы сократились на $837,9 млн (на 11,5%).

"Снижение уровня международных резервных активов по итогам января обусловлено плановым погашением правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму порядка $1,4 млрд, из которых $835,8 млн составили обязательства Беларуси по государственным облигациям, размещенным на международном финансовом рынке", - поясняет регулятор.

Поддержанию уровня золотовалютных резервов в январе способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступление средств от продажи Национальным банком и Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте. Положительное влияние на уровень резервов также оказало увеличение стоимости монетарного золота.

За 2017 год золотовалютные резервы Беларуси в определении ССРД МВФ увеличились на $2,4 млрд (на 48,5%) – до $7315,3 млн (в эквиваленте).

"Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2018 год объем международных резервных активов на 1 января 2019 года с учетом погашения правительством Беларуси и Национальным банком внутренних и внешних обязательств в иностранной валюте должен составить не менее $6 млрд", - говорится в сообщении Нацбанка.