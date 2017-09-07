ЗВР Беларуси за август выросли на 4,9%

Международные резервные активы Беларуси на 1 сентября 2017 года, по предварительным данным, составили 6993,6 млн долларов США (в эквиваленте).

Как сообщает Нацбанк, за август 2017 года золотовалютные резервы выросли на 328,8 млн долларов США (на 4,9%) после роста в июле 2017 года на 103,8 млн долларов США (на 1,6%). За январь-август прирост резервов составил 2066,4 млн долларов США (42%).

"Увеличению международных резервных активов в августе способствовали поступления средств в иностранной валюте в бюджет, включая экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, увеличение объема средств в иностранной валюте на корреспондентских счетах банков в Нацбанке, увеличение стоимости монетарного золота, поступление средств от продажи Национальным банком облигаций, номинированных в иностранной валюте, а также покупка Нацбанком иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»", - говорится в сообщении регулятора.

В нем также отмечается, что правительством и Национальным банком в августе "исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 135 млн долларов США".

В 2016 году золотовалютные резервы Беларуси в определении ССРД МВФ увеличились на 751 млн долларов США (на 18%) – до 4 927,2 млн. долларов США (в эквиваленте) на 1 января 2017 года. Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2017 год предусмотрен рост золотовалютных резервов в определении ССРД МВФ не менее чем на 500 млн долларов США.