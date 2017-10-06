Золотовалютные резервы Беларуси за сентябрь выросли на 3,9%

Международные резервные активы Беларуси на 1 октября 2017 года, по предварительным данным, составили 7266,7 млн долларов США (в эквиваленте).

Как сообщает Нацбанк, за сентябрь 2017 года золотовалютные резервы выросли на 273,1 млн долларов США (на 3,9%) после роста в августе на 328,8 млн долларов США (на 4,9%). За январь-сентябрь 2017 года прирост резервов составил 2339,5 млн долларов США (47,5%).

"Увеличению международных резервных активов в сентябре способствовало поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе за счет средств государственного финансового кредита правительства России и взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Положительное влияние на рост резервов также оказало увеличение стоимости монетарного золота и поступление средств от продажи Национальным банком облигаций, номинированных в иностранной валюте", - говорится в сообщении регулятора.

В нем отмечается, что "правительство и Нацбанк в сентябре исполнили внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте на сумму порядка 450 млн долларов США".

В 2016 году золотовалютные резервы Беларуси в определении ССРД МВФ увеличились на 751 млн долларов США (на 18%) – до 4927,2 млн долларов США (в эквиваленте) на 1 января 2017 года. Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2017 год предусмотрен рост золотовалютных резервов в определении ССРД МВФ не менее чем на 500 млн долларов США.