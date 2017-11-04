Золотовалютные резервы Беларуси за октябрь подросли на 1,8%

Международные резервные активы Беларуси на 1 ноября 2017 года, по предварительным данным, составили 7395,3 млн долларов США (в эквиваленте).

Как сообщает Нацбанк, за октябрь 2017 года золотовалютные резервы выросли на 128,6 млн долларов США (на 1,8%) после роста в сентябре 2017 года на 273,1 млн долларов США (на 3,9%). За январь-октябрь прирост резервов составил 2468,1 млн долларов США (50%).

"Увеличению международных резервных активов в октябре способствовало поступление иностранной валюты в бюджет, включая средства очередного транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты. Положительное влияние на рост резервов также оказало поступление средств от продажи Национальным банком облигаций, номинированных в иностранной валюте, и покупка иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»", - говорится в сообщении регулятора.

Правительство и Нацбанк в октябре выплатили по внешним и внутренним обязательствам порядка 700 млн долларов США.

В 2016 году золотовалютные резервы Беларуси в определении ССРД МВФ увеличились на 751 млн долларов США (на 18%) – до 4927,2 млн долларов США (в эквиваленте) на 1 января 2017 года.

"Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2017 год предусмотрен рост золотовалютных резервов в определении ССРД МВФ не менее чем на 500 млн долларов США", - отмечает Нацбанк.