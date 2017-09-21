Доллар достиг 2-месячного пика к иене за счет возросших шансов на повышение ставки ФРС

Доллар вырос до максимума двух месяцев к иене и продолжил укрепляться к евро в четверг, поскольку “ястребиная” риторика представителей руководства Федрезерва США увеличила шансы на повышение ставки в декабре.

ФРС по итогам двухдневного заседания ожидаемо сохранила диапазон ключевой ставки на уровне 1,00-1,25 процента, но просигнализировала о еще одном возможном повышении до конца года, несмотря на слабую инфляционную статистику.

Американский ЦБ также сообщил, что в октябре начнет сокращать находящиеся на балансе $4,2 триллиона бумаг, большая часть которых была приобретена в разгар финансового кризиса.

Трейдеры фьючерсными контрактами на процентную ставку теперь оценивают вероятность повышения ставки примерно в 70 процентов против 50 процентов до заседания ФРС, показали данные FedWatch от CME.

К 8.45 евро опустился на 0,08 процента к доллару до $1,1882, днем ранее потеряв 0,8 процента после четырех сессий роста подряд.

К иене доллар вырос на 0,22 процента до 112,46 иены, ранее поднявшись до 112,645 иены, максимума с 18 июля.

Валюты практически не отреагировали на итоги заседания Банка Японии, который также ожидаемо не стал вносить изменения в монетарную политику.

По итогам двухдневного заседания, завершившегося в четверг, Банк Японии сохранил ставку на уровне минус 0,1 процента, а целевой ориентир доходности 10-летних японских бондов - в размере около нуля процентов.

Индекс доллара к корзине основных валют-соперников подрос на 0,06 процента до 92.564, находясь вблизи пробитого накануне двухнедельного пика на уровне 92,697.

Новозеландский доллар опустился на 0,58 процента до $0.7315.

Австралийский доллар снизился на 0,77 процента до $0,7969.

Евро вырос на 0,14 процента к японской иене до 133,62 иены, отыграв часть потерь предыдущих торгов.