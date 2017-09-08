Евро вырос до максимума 2,5 лет после совещания ЕЦБ

Евро вырос до максимума 2,5 лет к доллару в пятницу, поскольку совещание ЕЦБ дало “быкам” повод для оптимизма, но не смогло поддержать американскую валюту.

В четверг глава ЕЦБ Марио Драги сказал, что регулятор может принять решение о корректировке программы скупки активов в октябре. Эти слова стали достаточным поводом для оптимизма рынка относительно евро в краткосрочной перспективе.

К 8.37 евро вырос на 0,48 процента до $1,2080, ранее достигнув отметки $1,2090, пикового значения с января 2015 года. С начала недели единая европейская валюта поднялась на 1,7 процента.

Старший стратег IG Securities в Токио Юнити Исикава полагает, что евро покупают “после упоминания о возможном сокращении программы в октябре”. Вместе с тем Исикава отметил, что “позиция ЕЦБ выглядела скорее мягкой, и вероятно, в качестве реакции стоило бы продавать евро, особенно на фоне падения доходности немецких госбондов”.

“Тем не менее евро удалось вырасти благодаря общей слабости доллара, - сказал Исикава. - На доллар оказывают давление различные факторы, в том числе вялая инфляция, связанные с Трампом риски и политические беспокойства”.

К британскому фунту евро вырос на 0,25 процента, до 92,00 пенса, а в целом с начала недели рост составляет 0,4 процента.

Доллар снизился на 0,2 процента к иене до 108,235 иены.

Швейцарский франк вырос к доллару на 0,5 процента до 0,9458.

Индекс доллара к корзине основных валют опустился на 0,65 процента до 91,073 пункта после снижения до 91,082 пункта, самого слабого значения с января 2015-го.