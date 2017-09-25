Евро, новозеландский доллар в минусе из-за политической неопределенности после выборов

Евро снижается на торгах в понедельник после выборов в Германии, укрепивших позиции крайне правых, что создаст трудности для канцлера Ангелы Меркель в формировании новой правящей коалиции.

К 8.29 евро сбавил 0,2 процента до $1,1933, ранее в понедельник он терял 0,5 процента до $1,1896.

Меркель в воскресенье добилась переизбрания на четвертый срок, однако ей будет труднее сформировать коалицию из-за ухудшения результатов консерваторов и укрепления позиций антимигрантской партии “Альтернатива для Германии” (AfD).

Несмотря на победу, блок Меркель показал самый слабый результат на выборах с 1949 года, а социал-демократы - партнеры канцлера по коалиции - сообщили, что перейдут в оппозицию, получив, согласно предварительным данным, лишь 20,7 процента голосов.

Политическая неопределенность также оказала давление на новозеландский доллар, поскольку ни одна партия не смогла получить большинство по итогам прошедших в стране в выходные парламентских выборов.

“Новозеландец” сбавил 1 процент до $0,7265.

Фунт стерлингов прибавил 0,3 процента до $1,3541 после снижения в пятницу, когда международное рейтинговое агентство Moody’s понизило кредитный рейтинг страны, сообщив, что не уверено, что правительство сможет реализовать планы об ослаблении долговой нагрузки, в то время как Brexit окажет давление на экономику.

Иена снизилась на 0,2 процента до 112,19 на фоне ожиданий, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ в понедельник объявит о проведении досрочных выборов 22 октября.

Исследование, проведенное в выходные газетой Nikkei, показало, что 44 процента избирателей планируют голосовать за Либерально-демократическую партию Абэ, в то время как 8 процентов - за оппозиционную Демократическую партию.

Уэйн Коул и Хидеюки Сано. Перевела Марина Боброва