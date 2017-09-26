Последнее обновление: 26.09.2017 15:22

Напряженность вокруг КНДР поддержала иену, евро у минимумов 4 недель

Иена во вторник торгуется с уверенной динамикой из-за очередного витка напряженности на Корейском полуострове после усиления агрессивной риторики КНДР и США. Евро, напротив, держится у минимумов четырех недель к доллару.

К 8.40 доллар снизился на 0,22 процента к иене до 111,52 иены, отойдя от пика на уровне 112,530 иен, достигнутого накануне.

Евро стабильно держался отметки 132,340 иены после снижения более чем на 1 процент ночью.

Японская валюта резко подскочила после заявления министра иностранных дел Северной Кореи в понедельник о том, что президент США Дональд Трамп объявил войну КНДР, и Пхеньян оставляет за собой право принять контрмеры, в том числе и сбивать бомбардировщики США, даже если они не находятся в воздушном пространстве страны.

Белый дом оспорил это заявление, назвав его “абсурдным”.

Швейцарский франк, также традиционно надежная валюта во времена геополитической напряженности, торговался у 0,9662 франка за доллар, набрав около 0,3 процента за ночь.

Евро вырос на 0,1 процента до $1,1857.

Новозеландский доллар усилил снижение понедельника, потеряв 0,3 процента до $0,7244.

Валюта за ночь снизилась на 1 процент после победы Национальной партии премьер-министра страны Билла Инглиша на выборах. Тем не менее голосов оказалось недостаточно, чтобы партия могла формировать правительство самостоятельно, поэтому впереди у инвесторов несколько недель неопределенности.

Индекс доллара к корзине основных валют вырос на 0,01 процента до 92,660 пункта. Накануне американская валюта поднялась на 0,5 процента до трехнедельного максимума на уровне 92,724 пункта.

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