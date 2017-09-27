Рынки акций Европы у пика 10 недель во главе с Alstom

Европейские фондовые рынки открыли торги среды на положительной территории, обновив пик десяти недель, при этом в центре внимания остаются сделки компаний, в то время как дополнительную поддержку индексам обеспечило снижение евро.

К 11.01 панъевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,2 процента до максимума с 20 июля, британский FTSE 100 - на 0,37 процента, немецкий DAX - на 0,49 процента, французский CAC 40 - на 0,17 процента.

Индекс “голубых фишек” еврозоны прибавил 0,36 процента.

Циклические секторы вышли в лидеры роста за счет подъема ресурсного и банковского секторов. Евро обновил минимум пяти недель к доллару, что поддержало региональные компании, которые опираются на экспорт.

Акции Alstom пробили максимум более шести лет, так как французская промышленная компания заключила сделку о слиянии железнодорожных операций с немецкой Siemens.

К 11.01 бумаги Alstom выросли на 5,45 процента, а акции Siemens - на 2,1 процента.

Акции испанских банков Banco Sabadell и Caixabank, которые в последние недели понесли потери из-за нервозности на рынке в связи с приближением референдума о независимости Каталонии, отыграли потери и выросли на 2 и 4 процента соответственно. Власти Испании сообщили, что полиция будет контролировать избирательные участки, чтобы помешать голосованию.

Стоимость бумаг шведского ритейлера ICA снизилась на 4,9 процента, так как SEB ухудшила их рейтинг до “продавать”. Акции SSP Group опустились на 1,7 процента после понижения их рейтинга HSBC.