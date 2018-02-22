США рассматривают введение новых санкций в отношении России

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает введение новых санкций против России в ответ на вмешательство в американские выборы и разрушительную прошлогоднюю кибератаку, сообщили высокопоставленные чиновники США в среду, ответив критикам, обвиняющим их в слишком медленной реакции.

Республиканцы и демократы в Конгрессе, который практически единогласно одобрил введение новых санкций против России летом, раскритиковали Трампа за то, что он не наказал Москву, и обвинили его в слишком мягком отношении к российскому коллеге Владимиру Путину.

Их обвинения стали реакцией на январское решение администрации Трампа повременить с новыми санкциями в отношении России.

Три высокопоставленных чиновника администрации, занимающихся санкциями, в ходе брифинга описали процесс, который продвигается медленно из-за юридических причин и который не может быть ускорен, несмотря на критику.

Они не предоставили подробностей о том, когда администрация Трампа примет решение и какие меры обсуждаются.

Чиновники сказали, что США уже ввели санкции против двух российских организаций, указанных в обнародованном спецпрокурором Робертом Мюллером на прошлой неделе обвинительном заключении о вмешательстве России в президентские выборы-2016 в Америке.

Речь идет о компаниях Concord Catering и Concord Management and Consulting, которые, согласно тексту обвинения, контролируют организацию Агентство интернет-исследований, координировавшую вмешательство в выборы. Санкции против компаний были введены в июне и касались роли России в украинском конфликте.

Чиновники сказали, что администрация Трампа изучает вопрос о том, какие еще меры можно принять в ответ на вмешательство. Они также сказали, что готовятся к возможному вмешательству в процесс ноябрьских выборов в Конгресс.

“Процесс принятия санкций долгий, сложный, это неприятный шаг, но когда будут доказательства и мы будем готовы, санкции будут приняты”, - сказал один из чиновников.

По словам чиновников, они также активно обсуждают ответ на разрушительную прошлогоднюю кибератаку с использованием вируса NotPetya, в которой Белой дом на прошлой неделе обвинил Россию.

Другой чиновник сказал Reuters , что США “определенно” примут меры в ответ на атаку.