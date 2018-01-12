СМИ узнали о возможных санкциях против 50 человек из окружения Путина

В докладе о приближенных к высшей российской власти бизнесменах и бенефициарах парагосударственных организаций, который администрация Дональда Трампа должна представить конгрессу, будет упомянуто около 50 человек, с членами семей — около 300. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на «источники в госорганах США, не работающие непосредственно над документом, но причастные к реализации политики в отношении России».

Конкретных имен собеседники издания не назвали. При этом не все фигуранты списка обязательно подпадут под санкции, рассказал ранее бывший координатор санкционной политики Госдепа Дэниел Фрид​. «Тем не менее сам факт попадания в этот список увеличивает риск того, что в будущем против его фигурантов будут введены санкции», - считает он.

Закон «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA) Дональд Трамп подписал 2 августа 2017 года. В законе кроме России объектами санкций названы также Северная Корея и Иран. Одно из его положений обязывает администрацию не позднее 180 дней после принятия закона (а в дальнейшем ежегодно) предоставлять конгрессу список приближенных к высшей российской власти олигархов, бизнесменов и других представителей элиты, включая данные об их родственниках.

Кроме того, администрация США должна описать круг и происхождение полугосударственных организаций и компаний, их роль в экономике России, предоставить сведения об их руководящих структурах и бенефициарах, указать объемы их зарубежной собственности, а также выяснить масштаб проникновения российских лиц с политическим влиянием и полугосударственных организаций в ключевые сектора американской экономики.

В основном в законе были перечислены уже введенные против России санкционные меры, однако теперь президент США лишился права отменять их своими указами.

11 января на брифинге в Вашингтоне глава Минфина США Стивен Мнучин подтвердил, что его ведомство работает над санкциями, направленными против «российских олигархов». «Это то, над чем мы работаем, как мы уже говорили. Он (список) должен появиться в скором будущем. Это то, чему мы уделяем большое внимание», - заверил Мнучин.​