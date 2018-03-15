США расширили санкции против России

Вашингтон расширил санкции против Москвы, соответствующий список был опубликован на сайте Министерства финансов страны.

В санкционный список попали лица и компании, обвиненные Вашингтоном во вмешательстве в американские выборы. В их числе предприниматель Евгений Пригожин. Санкции ввели также против компаний Пригожина, входящих в его холдинг "Конкорд".

Как следует из документа, в список внесли 14 человек и одну компанию — "Агентство интернет-исследований". Санкции введены так же в отношении компаний Пригожина, входящих в его холдинг "Конкорд". В Белом доме заявили, что новые ограничения стали "ответом на кибератаки".

Также ФСБ и ГРУ, уже находившиеся под ограничениями, внесли в дополнительный список в связи с принятым в прошлом году законом "О противодействии противникам Америки через санкции". В отдельный список попали шесть сотрудников этих ведомств, которых Вашингтон считает ответственными за атаку вируса NotPetya.

Американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в выборы в 2016 году. На протяжении последнего года показания по делу давали экс-руководитель предвыборного штаба Трампа Кори Левандовски, экс-советник Трампа Стивен Бэннон, бывшая директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикси, сын президента Дональд Трамп — младший и ряд других близких к президенту людей.

Комитеты по разведке обеих палат конгресса ведут свои расследования. Отдельно делом занимается независимый специальный прокурор Роберт Мюллер. Ранее он обвинил 13 россиян, включая Пригожина, и три юридических лица в попытках вмешаться в выборы в США.