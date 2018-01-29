США расширили санкционный список против России из-за ситуации в Украине.

Как сообщает Минфин США, в список попало 21 физическое лицо.

По компаниям Минфин США опубликовал два списка, в которых в общей сложности 21 организация.

Среди физических лиц, попавших под ограничения Минфина США, числятся заместитель министра энергетики Андрей Черезов и директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Евгений Грабчак. Помимо этого, в список включен глава "Технопромэкспорта" Сергей Топор-Гилка.

Из энергокомпаний в список попали непосредственно ЗАО "ВО Технопромэкспорт", а также "Силовые машины".

В санкционный список вошли также многочисленные "дочки" Сургутнефтегаза. Сам "Сургутнефтегаз" уже находится под секторальными санкциями.

В числе компаний, попавших под санкции: ООО "Киришиавтосервис", "Ленгипронефтехим", ООО "Медиа-Инвест", ООО "Новгороднефтепродукт", "Псковнефтепродукт", ООО "Страховое общество Сургутнефтегаз", ООО "Сургутмебель" и другие.