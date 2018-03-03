Трамп продлил на год санкции против России

Президент США Дональд Трамп еще на год продлил срок действия санкций, введенных в отношении России из-за ситуации на востоке Украины. Об этом говорится в исполнительном указе главы государства, текст которого опубликован на сайте Белого дома.

Речь идет об ограничениях, введенных Вашингтоном 6 марта 2014 года. Впоследствии эти санкции были расширены 16 марта 2014 года, 20 марта 2014 года и 19 декабря 2014 года. Все они, как отмечалось в этих документах, были одобрены в связи с «действиями России, подрывающими демократические процессы в Украине», и представляющими собой «чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов». Позже американский лидер издал дополнительный приказ, чтобы решить вопрос «российской оккупации Крыма».

«Действия и политика (России), о которых говорилось в исполнительных распоряжениях 2014 года, по-прежнему представляют собой чрезвычайную угрозу для нацбезопасности США», - отмечается в документе. По этой причине санкционный режим, введенный в отношении России, должен быть продлен, сообщили в администрации Трампа, добавив, что об этом решении Белый дом уведомит американский конгресс.

Как известно, 6 марта 2014 года после проведения в Крыму так называемого референдума о присоединении к России президент США подписал указ, вводящий санкции против лиц, которые несут ответственность за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

Указом от 16 марта были заморожены счета, арестовано имущество и отказано в выдаче виз ряду российских должностных лиц. 20 марта список высокопоставленных лиц, против которых введены ограничения, был расширен. Также были введены санкции против банка «Россия».

19 декабря 2014 года был введен ряд санкций в отношении Крыма. В частности, был запрещен ввоз в США товаров, услуг или технологий с полуострова.