США обнародуют новый санкционный список россиян 29 января

Власти США 29 января опубликуют доклад, подробно описывающий новые санкции в отношении России. Об этом сообщил посол США в РФ Джон Хантсман, чьи слова приводит ТАСС.

Под санкции подпадет ряд россиян, но сколько именно их будет, пока неизвестно. Политики и чиновники, работающие над докладом, пытаются принять во внимание будущее отношений двух стран "не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе".

Белый дом намерен ввести новые санкции в отношении граждан РФ в ответ на предполагаемое вмешательство Москвы в выборы президента США 2016 года. В Кремле эти обвинения отвергают.

В начале декабря 2017 года стало известно, что администрация США одобрила пакет санкций против России за нарушения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) 1987 года. В частности, санкции должны быть введены в отношении российских компаний, ответственных за создание ракет, которые нарушают заключенный во время "холодной войны" договор. Ранее США выражали недовольство созданием и размещением российских крылатых ракет наземного базирования SSC-8. В России они носят название 9M729.