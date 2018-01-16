Последнее обновление: 16.01.2018 18:00

США обнародуют новый санкционный список россиян 29 января

Власти США 29 января опубликуют доклад, подробно описывающий новые санкции в отношении России. Об этом сообщил посол США в РФ Джон Хантсман, чьи слова приводит ТАСС.

Под санкции подпадет ряд россиян, но сколько именно их будет, пока неизвестно. Политики и чиновники, работающие над докладом, пытаются принять во внимание будущее отношений двух стран "не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе".

Белый дом намерен ввести новые санкции в отношении граждан РФ в ответ на предполагаемое вмешательство Москвы в выборы президента США 2016 года. В Кремле эти обвинения отвергают.

В начале декабря 2017 года стало известно, что администрация США одобрила пакет санкций против России за нарушения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) 1987 года. В частности, санкции должны быть введены в отношении российских компаний, ответственных за создание ракет, которые нарушают заключенный во время "холодной войны" договор. Ранее США выражали недовольство созданием и размещением российских крылатых ракет наземного базирования SSC-8. В России они носят название 9M729.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Январь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование