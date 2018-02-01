CША посоветовали России не обольщаться мягкости "кремлевского досье"

"Кремлевский доклад" Минфина США, который представили конгрессу и частично опубликовали в начале недели, был "неверно интерпретирован", заявил помощник американского министра финансов по связям с общественностью Тони Сайег.

"Досье", составителей которого упрекнули в простом копировании списка миллиардеров Forbes и чиновников российского правительства, базировался на открытых источниках только в незасекреченной части, сообщил Сайег.

Закрытая часть доклада, по его словам, содержит сведения, полученные от секретных источников, и будет использована для ужесточения антироссийских санкций, пишет finanz.ru.

"Мы ясно дали понять, что сосредоточены на противодействии дестабилизирующей деятельности России", - цитирует Сайега Bloomberg. Он также подтвердил слова главы Минфина Стивина Мнучина, заявившего ранее на этой неделе, что за публикацией списка "последуют санкции". Засекреченным остался почти весь доклад, следует из закона "О противодействии врагам Америки через санкции" (H.R.3364), в рамках которого создавалось "кремлевское досье".

Согласно документу, в закрытой части должны находиться сведения об отношениях фигурантов "черного списка" с президентом Владимиром Путиным, оценка их коррумпированности ("индекс коррупции"), размер состояния и источники дохода в том числе для членов семей (супруги, дети, родители и племянники). Под замком, по всей видимости, осталась информация об активах, включая зарубежные.

Более того, сам список - не более чем витрина: как говорится в открытом документе, его секретная часть "может включать" дополнительных фигурантов, чей ранг в правительстве ниже, а состояние меньше планки в 1 млрд долларов, которая использовалась для публичного списка "олигархов".

Также в засекреченной части, согласно закону H.R.3364, оказались сведения о квазигосударственных структурах, их руководящем составе, бенефициарах, экономических связях и деятельности за рубежом.

Цель обоих списков - не ознакомительная: они создаются для "оценки возможности введения санкций в отношении российских олигархов, госкомпаний, квазигосударственных структур" и их последствий как для российской экономики, так для "экономики США и их союзников", говорится в законе.

Неясным остается и то, планируют ли США, вводить санкции в отношении инвестиций в российский госдолг - доклад с оценкой такой возможности конгресс поручил составить в рамках закона о санкциях.

Скорее всего, его публикация лишь отсрочена до 2 февраля, говорит аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов: именно тогда наступает крайний срок - 180 дней с момента подписания закона Дональдом Трампом (2 августа).