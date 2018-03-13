Демократы в Конгрессе США призвали Трампа ввести санкции против России

Более двух третей демократов в Палате представителей США призвали президента Дональда Трампа ввести санкции в отношении России, в очередной раз потребовав реакции на выводы разведсообщества о российском вмешательстве в выборы 2016 года.

Как минимум 137 демократов в Палате представителей подписали письмо, в котором“настоятельно призвали” Трампа принять меры в рамках подписанного им летом 2017 года закона о санкциях в отношении лиц, ведущих дела с российскими оборонным и разведывательным секторами.

“Мы настоятельно призываем вас изменить курс, последовать рекомендациям этого письма и духу закона и показать, что безопасность нашей страны и надежность избирательного процесса незыблемы”, - говорится в письме, с которым Рейтер удалось ознакомиться в понедельник.

Законодатели указали на то, что Трамп пропустил установленный на 29 января крайний срок ввода санкций, предусмотренных законом“О противодействии противникам Америки посредством санкций” (CAATSA).

Члены Конгресса - как однопартийцы Трампа, республиканцы, так и демократы - давно призывают администрацию наказать Россию за вмешательство в президентские выборы-2016, которое спикер Палаты представителей Пол Райан назвал“губительной и систематической атакой”, и предотвратить возможное иностранное вмешательство в предстоящие выборы в Конгресс, намеченные на ноябрь этого года.

Россия отрицает вмешательство в американские выборы, а Трамп неоднократно заявлял, что никакого сговора между его приближенными и Москвой не было. Расследования по этому делу, проводимые различными комитетами Конгресса и спецпрокурором Робертом Мюллером, омрачили первые 14 месяцев президентства Трампа.

Тем временем лидеры демократов в Сенате и Палате представителей, а также ведущие демократы в юридических комитетах обеих палат, в понедельник опубликовали письмо, в котором призвали Трампа задействовать все ресурсы, чтобы добиться экстрадиции 13 российских граждан, которым Мюллер в прошлом месяце предъявил обвинения в связи с вмешательством в выборы.

Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что этих граждан могут привлечь к суду в России, если выяснится, что они нарушали российское законодательство.

Решение о санкциях по отношению к России может быть принято в скором времени. На прошлой неделе в ходе слушаний в Сенате директор Национальной разведки США Дэн Коутс отметил, что администрация участвует в усилиях по обеспечению безопасности выборов и что Минфин может анонсировать санкции в отношении России уже на этой неделе.