СМИ узнали о внедрении Apple 3D-сканирования лица для защиты iPhone

Корпорация Apple проводит испытания новой технологии, которая позволит пользователям iPhone снимать блокировку устройства посредством 3D-сканирования лица, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По информации источников агентства, пользователи смогут воспользоваться сканированием для входа в систему, осуществления платежей и запуска приложений. Они отмечают, что Apple также тестирует сканирование сетчатки глаза.

Как сообщается, сканирование будет осуществляться за сотые доли секунды. При этом возможность разблокировать телефон данным способом будет даже в том случае, если устройство будет лежать на столе, а не только непосредственно поднесено к лицу пользователя. Технология, возможно, будет установлена на новой модели смартфона, однако точной информации о сроках ее внедрения пока нет, отмечают источники.

Ранее сообщалось, что Apple планирует обновить свой смартфон к десятилетию со дня выхода первого iPhone в 2007 году.

Американская корпорация Apple была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.