Уолл-стрит закрылась в минусе, инвесторы опасаются продолжения падения рынка

Акции США завершили торги среды на отрицательной территории после подъема в начале сессии, сигнализировав, что инвесторы все еще тревожатся в связи с недавним падением рынка, боясь его продолжения.

Индекс S&P 500 снизился к концу волатильной сессии, хотя провел значительную часть торгов на положительной территории. В понедельник индекс показал максимальное более чем за шесть лет однодневное падение.

Индекс Dow Jones снизился на 0,08 процента до 24.893,35 пункта, индекс S&P 500 - на 0,50 процента до 2.681,66 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 0,9 процента до 7.051,98 пункта.

Технологический сектор сбавил 1,4 процента на фоне снижения акций Apple на 2,1 процента, в то время как энергетический индекс потерял 1,7 процента из-за падения цен на нефть. Рынок поддержали подорожавшие акции промышленных и финансовых компаний.

Инвесторы пытаются понять, являются ли резкие колебания акций началом более значительного снижения или передышкой перед возвратом “бычьего” тренда.

Толчком к снижению рынка послужили опасения вокруг роста доходности госбондов США и ускорения инфляции. Вышедшая в пятницу трудовая статистика спровоцировала страхи об ускорении повышения ставок Федрезервом.

Акции Snap, владельца мессенджера Snapchat, подскочили на 47,6 процента после того, как компания отчиталась о росте числа пользователей и увеличении квартальной выручки.