Уолл-стрит выросла благодаря акциям финансового и технологического секторов

Американский фондовый рынок США повысился на малоактивных торгах четверга благодаря росту финансовых акций, а также технологическим бумагам, которые продолжили постепенно отыгрывать потери предыдущих дней.

Индекс технологического сектора прибавил 0,1 процента, продемонстрировав рост пятую сессию подряд после снижения в течение пяти предыдущих сессий. Он остается сектором с наилучшими показателями за 2017 год, поднявшись более чем на 37 процентов.

Акции Apple подорожали на 0,3 процента к закрытию, отдав часть набранного ранее преимущества, а бумаги Amazon прибавили в цене 0,3 процента после сообщения Reuters о том, что компании ведут переговоры с Эр-Риядом о получении лицензий на инвестиции в Саудовскую Аравию.

Торговая активность на рынке остается сдержанной в условиях сокращенной рабочей недели между католическим Рождеством и Новым годом. В предыдущие две сессии объемы торгов были самыми низкими за год.

Рост цен на медь на 0,6 процента позволил индексу сырьевого сектора подняться на 0,4 процента во главе с акциями Freeport-McMoRan, подорожавшими на 3,1 процента.

Индекс S&P 500 прибавил примерно 20 процентов с начала года и может показать максимальный годовой рост с 2013 года, поддерживаемый устойчивым экономическим ростом и солидной корпоративной прибылью.

Это ралли, как ожидается, продолжится и в 2018 году, чему должна способствовать реформа налогового законодательства в США, которая снизит налоговое бремя на корпорации.

На момент закрытия Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones повысился на 0,26 процента до 24.837,51 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,18 процента до 2.687,54 пункта, а индекс Nasdaq Composite прибавил 0,16 процента, поднявшись до 6.950,16 пункта.