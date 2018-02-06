Индекс Dow Jones показал рекордное падение за день в истории

Промышленный индекс Dow Jones в ходе торгов 5 февраля опустился почти на 1200 пунктов, продемонстрировав рекордное падение за день за всю историю.

Данные Нью-Йоркской фондовой биржи свидетельствуют, что к концу торговой сессии Dow Jones составил 24 345,75 пункта. В процентном отношении индекс снизился на 4,6%, что также стало рекордным падением за день с августа 2011 года.

Индекс S&P 500 также потерял более 4%, закончив торговую сессию на уровне 2648,94. Он потерял за день чуть более 113 пунктов, следует из данных биржи. Как отмечает CNBC, для S&P 500 понедельник стал худшим днем за последние шесть лет.

Bloomberg отмечает, что падение индексов совпало с выступлением президента США Дональда Трампа на заводе компании Sheffer Corp. в штате Огайо. В своей речи он рассказывал об успехах американской экономики: в частности, что налоговая реформа республиканцев «вызвала» волну благоприятных экономических новостей. О ситуации на финансовом рынке, как отмечает агентство, Трамп в своем заявлении не упомянул.

Падение на фондовом рынке США началось в минувшую пятницу. Инвесторы стали выказывать беспокойство относительно перспектив роста инфляции и процентных ставок, отмечает Assoсiated Press.

Эксперты, опрошенные агентством, отмечают, что подобная ситуация на фондовом рынке вполне ожидаема. По их словам, снижение на 10% и более — это обычное явление для рынка «быков». «Это похоже на ребенка на детском празднике, который, после того как уже съел торт и мороженое, решает съесть еще и печенье, что доводит его до переедания», — приводит AP комментарий главного стратега JPMorgan Asset Management Дэвида Келли.

Белый дом в своем заявлении после завершения торгов заявил, что президент США сосредоточен на «фундаментальных экономических показателях». «Президент сосредоточен на наших долгосрочных фундаментальных экономических показателях, которые остаются исключительно высокими: это укрепление экономического роста в США, исторически низкая безработица и рост заработной платы для американских рабочих», — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, которое приводит Reuters. «Налоговые льготы и реформы еще больше укрепят экономику США и продолжат способствовать укреплению благосостояния американского народа», - добавила она.