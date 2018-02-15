Уолл-стрит завершила сессию существенным ростом за счет Apple и Facebook

Уолл-стрит закрыла торги среды уверенным ростом, поскольку инвесторы перестали волноваться насчет превысившей прогнозы инфляции и активно покупали акции Facebook, Amazon.com и Apple.

Стоимость бумаг Facebook выросла на 3,7 процента, а акции Amazon.com и Apple набрали более 1,8 процента. Бумаги всех трех компаний оказали наибольшую поддержку индексу S&P 500. Наряду с акциями Netflix и Alphabet они внесли самый существенный вклад в прошлогоднее ралли фондового рынка.

Министерство труда США сообщило, что базовый индекс потребительских цен, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, в январе вырос на 0,3 процента, тогда как опрошенные Рейтер аналитики ожидали инфляцию в 0,2 процента. В годовом исчислении базовый индекс вырос на 1,8 процента.

Данные вернули на рынок беспокойство о том, что Федрезерв США может быть вынужден ужесточать политику более быстрыми темпами.

Однако эти опасения нивелировались другими данными, указавшими на снижение розничных продаж в США на 0,3 процента, которое стало максимальным практически за год и существенно не дотянуло до прогнозов аналитиков, ожидавших роста показателя на 0,2 процента.

Индекс Dow Jones закрыл сессию подъемом на 1,03 процента до 24.893,49 пункта, индекс S&P 500 - на 1,34 процента до 2.698,63 пункта, а индекс Nasdaq Composite - на 1,86 процента до 7.143,62 пункта.

Доходность 10-летних гособлигаций США достигла четырехлетнего максимума, однако индекс CBOE Volatility, основной индикатор краткосрочной волатильности на рынке, снизился. Его динамика контрастировала с той, которая наблюдалась в ответ на оптимистичную трудовую статистику и данные о росте зарплат, вышедшие ранее в феврале.

Индекс упал ниже 20 пунктов впервые с 5 февраля.

Семь из 11 основных секторов индекса S&P 500 выросли, при этом финансовый сектор набрал 2,32 процента, а сектор информационных технологий - на 1,95 процента.

Бумаги Fossil подскочили на 87,7 процента, поскольку производитель часов отчитался об уверенном росте продаж в праздничном квартале.