Уолл-стрит закрылась в плюсе благодаря Facebook и Alphabet

Уолл-стрит выросла в четверг благодаря подъему бумаг крупных технологических компаний, в том числе Facebook и Alphabet, а также акций производителя спортивной одежды Lululemon Athletica.

Акции Facebook выросли на 2,3 процента, а бумаги владельца Google Alphabet прибавили более 1,5 процента, толкнув вверх индекс S&P 500.

Акции General Electric выросли примерно на 0,8 процента после того, как промышленный конгломерат сообщил, что сократит 12.000 рабочих мест в энергетическом подразделении.

Бумаги Lululemon подскочили на 7,16 процента, так как канадская компания отчиталась о превысившей прогнозы квартальной прибыли и обнародовала оптимистичный прогноз на сезон праздничного шопинга.

Индекс информационных технологий S&P 500 потерял почти 3 процента с 28 ноября, однако в четверг вырос на 0,65 процента.

Республиканцы Сената США в среду согласились начать переговоры о налоговой реформе с Палатой представителей, сигнализировав о том, что окончательный законопроект может быть согласован до истечения установленного законодателями крайнего срока - 22 декабря.

Индекс Dow Jones вырос на 0,27 процента до 24.205,59 пункта, индекс S&P 500 - на 0,24 процента до 2.635,59 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 0,39 процента до 6.803,12 пункта.

Девять из 11 основных секторов S&P 500 выросли, сильнее всего - промышленный и технологический.

Потребительский сектор сбавил 0,78 процента на фоне снижения бумаг Procter & Gamble, Pepsico и Coca-Cola.

Инвесторы также ждут выхода официальной трудовой статистики США за ноябрь, чтобы оценить состояние рынка труда в ожидании очередного повышения ставок ФРС.