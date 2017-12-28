Уолл-стрит закрыла торги ростом за счет техсектора

Американские фондовые индексы завершили торги среды незначительным ростом, так как подъем ряда бумаг крупных технологических компаний компенсировал снижение энергосектора.

Индекс технологического сектора S&P прибавил 0,2 процента, прервав пятидневную серию снижения, самую долгую с апреля. Поддержку сектору оказал рост бумаг Facebook на 0,9 процента и Microsoft - на 0,4 процента.

Торговая активность на рынке остается сдержанной в условиях сокращенной рабочей недели между католическим Рождеством и Новым годом.

Индекс Dow Jones закрыл сессию подъемом на 0,11 процента до 24.774,3 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,08 процента до 2.682,62 пункта, а индекс Nasdaq Composite - на 0,04 процента до 6.939,34 пункта.

Цены на нефть снизились после роста до максимума около двух с половиной лет в ходе предыдущих торгов. В результате индекс энергетического сектора S&P сбавил 0,3 процента.

Наибольшее давление на сектор оказали бумаги ConocoPhillips, подешевевшие на 1,1 процента, и Chevron, которые снизились на 0,3 процента.

Жилищный сектор набрал 0,1 процента после данных о росте продаж домов на рынке вторичного жилья в США в ноябре.

Акции Tesla подешевели на 1,8 процента, поскольку брокерская компания KeyBanc понизила прогноз поставок Model 3 до примерно 5.000 с 15.000 в четвертом квартале.