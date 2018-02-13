Уолл-стрит выросла после беспокойной недели

Все три основных индекса Уолл-стрит повысились по итогам торгов понедельника на фоне повсеместного роста акций с возвращением некоторой уверенности на рынок после сильнейшего недельного падения за два года, однако аналитики пока не спешат говорить о завершении коррекции.

Объявление бюджетных планов президента США Дональда Трампа, в том числе в части расходов на инфраструктуру, поддержало такие секторы S&P, как сырьевой и промышленный.

На момент закрытия Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones повысился на 1,7 процента до 24.601,27 пункта, индекс S&P 500 вырос на 1,39 процента до 2,656,00 пункта, а индекс Nasdaq Composite прибавил 1,56 процента, поднявшись до 6.981,96 пункта.

Хотя панические распродажи, наблюдавшиеся на прошлой неделе, по-видимому, прекратились, говорить о завершении коррекции, по мнению стратегов, пока рано. S&P по-прежнему находится на 7,6 процента ниже максимума закрытия, достигнутого 26 января, а в минувший четверг он опускался на 10 процентов ниже своего рекордного уровня.

Все 11 основных отраслевых индексов S&P 500 завершили сессию на положительной территории, хотя бумаги сектора недвижимости, коммунальных предприятий и телекоммуникационных компаний показали динамику хуже рынка.

Сырьевой сектор S&P продемонстрировал наибольший процентный рост, прибавив 2,1 процента, следом за ним идет сектор информационных технологий, поднявшийся на 1,8 процента.

Индекс CBOE Volatility, представляющий собой индикатор ожидания волатильности рынка, называемый также “индексом страха”, снизился на 3,45 пункта до 25,61, минимального уровня закрытия со 2 февраля.

Наибольшую поддержку индексу S&P среди акций оказали бумаги Apple Inc, подорожавшие на 4 процента, и Amazon.com, которые прибавили в цене 3,5 процента.