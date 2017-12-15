Уолл-стрит снизилась из-за опасений вокруг налогового законопроекта

Основные индексы США снизились в четверг, а падение S&P 500 стало максимальным за месяц, поскольку опасения инвесторов о возможных препятствиях для принятия налоговой реформы нивелировали оптимизм в связи с хорошими данными о розничных продажах.

Трейдер на торгах фондовой биржи в Нью-Йорке 6 декабря 2017 года. REUTERS/Brendan McDermid

Хотя республиканцы Конгресса в среду достигли договоренности о финальной версии налоговой реформы, сенаторы-республиканцы Марко Рубио и Майк Ли в четверг сказали, что не поддержат законопроект, если в него не внесут изменения для повышения налоговых вычетов на детей.

Индекс Dow Jones снизился на 0,31 процента до 24.508,66 пункта, индекс S&P 500 - на 0,41 процента до 2.652,01 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 0,28 процента до 6.856,53 пункта. S&P показал максимальное однодневное снижение с 15 ноября.

Акции снизились несмотря на то, что вышедшие в четверг данные указали на более сильное, чем ожидалось, увеличение розничных продаж в ноябре за счет хорошего начала сезона праздничного шопинга, которое сигнализировало о сохранении устойчивости экономики.

“Страхи, что снижение корпоративных налогов не удастся довести до конца, могут заставлять рынок снижаться, несмотря на хорошие розничные продажи и другие экономическим данные”, - сказала Ким Форрест, старший аналитик Fort Pitt Capital Group в Питтсбурге.

Индекс здравоохранения показал динамику хуже остальных секторов S&P, потеряв 1,1 процента. Некоторые портфельные менеджеры сказали, что инвесторы фиксировали прибыль после недавнего подъема сектора.

Walt Disney в четверг достигла договоренности о покупке активов холдинга Twenty-First Century Fox Inc Руперта Мердока за $52,4 миллиарда акциями. Бумаги Disney подорожали на 2,8 процента, акции Fox - на 6,5 процента.