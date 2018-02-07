В список желающих вернуться в РФ из Лондона бизнесменов вошло 16 человек

Список бизнесменов, которые хотели бы вернуться из Великобритании в Россию, подготовленный бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, включает 16 фамилий, следует из документа, имеющегося в распоряжении ТАСС.

В субботу уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, лидер Партии роста Борис Титов сообщил журналистам в Лондоне, что президенту РФ Владимиру Путину передан список предпринимателей из РФ, желающих вернуться на родину, но при этом скрывающихся в Великобритании от российского правосудия.

По мнению омбудсмена, судебные дела этих бизнесменов можно подвергнуть пересмотру. Титов ранее заявлял, что будет ходатайствовать об исключении из списков Интерпола тех предпринимателей, чья вина не кажется ему доказанной.

В список, подготовленный Титовым, вошли Алексей Шматко (бизнесмен из Пензы, в 2012 году был объявлен в международный розыск по обвинению в мошенничестве в составе организованной группы в особо крупном размере), Азамат Кильгушев (был директором ООО «Урало-Поволжская строительная компания"), Сергей Капчук (бывший депутат палаты представителей Заксобрания Свердловской области, против которого было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с приобретением квартиры в Москве за 2 млрд рублей), Георгий Трефилов (основатель и экс-совладелец обанкротившегося холдинга «Марта"), Алексей Бажанов (экс-замминистра сельского хозяйства), Василий Дякун (экс-заместитель директора Омского «Центра поддержки строительного комплекса Первой гильдии строителей").

В список также включены Константин Дюльгеров (основатель розничной сети по продаже товаров народного потребления в Нижневартовске, против которого в 2010 году начато уголовное расследование по факту мошенничества) и ростовский предприниматель Андрей Каковкин.

Кроме того, в списке - бывшее руководство компании «Квартстрой» из Нижнего Новгорода Александр Делис, Павел Власюк и Александр Байгушев, которые, как следует из информации местных СМИ, были объявлены в розыск в рамках уголовных дел по факту незаконного привлечения средств дольщиков.

Также в список вошли российские бизнесмены Евгений Рыжов, Виктор Ламаш, Леонид Кураев, Евгений Петров и Владимир Зюзин.