Совокупный долг семьи Гуцериева достиг $15 млрд. или 1% банковской системы РФ

Совокупный долг компаний, связанных с Михаилом Гуцериевым и его родственниками, а также его племянником Микаилом Шишхановым, достиг почти триллиона рублей, это 1% активов банковской системы.

Об этом пишет Forbes со ссылкой на 2 источника. Крупнейшие кредиторы — «Траст» и Сбербанк.

Банк плохих активов, также известный как «Траст», подсчитал долги Михаила Гуцериева перед банками. Гуцериев и его семья должны банкам примерно триллион рублей, или $15 млрд по текущему курсу ЦБ, рассказал Forbes источник, близкий к «ФК Открытие», и подтвердил источник, близкий к «Трасту».

Собеседник, близкий к Сбербанку, говорит, что Гуцериев не раскрывает долги связанных с ним и с его родственниками компаний даже крупнейшим кредиторам.

Расчеты «Траста» совпадают с той информацией, что есть в публичном поле. Сбербанку семья Гуцериева должна $5 млрд (325 млрд рублей по текущему курсу). Reuters сообщал о долге в 320 млрд рублей перед «Трастом», но источник в окружении Гуцериева говорит, что это задолженность его племянника Шишханова.

Кроме того, компания «Русснефть», подконтрольная семье, должна ВТБ 77 млрд рублей. РБК со ссылкой на материалы суда также сообщал о том, что купленный Гуцериевым Афипский НПЗ должен Сбербанку более 170 млрд рублей. Кроме того, 7 октября Сбербанк одобрил группе «Сафмар» Михаила Гуцериева предоставление кредита на сумму более $1 млрд для модернизации Афипского НПЗ.

Итого, сумма упомянутых в открытых источниках долгов вплотную приближается к 1 трлн рублей — 970 млрд рублей. Структуры Гуцериева должны еще нескольким банкам, но там кредиты значительно меньше и не превышают 10 млрд рублей в каждом. Источник в окружении Гуцериева говорит, что бизнесмен не признает за собой и долг Афипского НПЗ.

В 2015 году Forbes оценивал совокупные долги семьи в $8 млрд. Таким образом, за три года долги структур Гуцериевых могли вырасти почти в два раза, теперь их объем может составлять 1% от активов всей банковской системы.

Значительная часть обязательств семьи Гуцериевых — это долг перед банком «Траст», который появился в результате санации Бинбанка и Рост Банка. Окончательно он сформировался, вероятно, в результате анализа активов, перешедших от Бинбанка и «Роста», полагает старший директор банковской аналитической группы Fitch Ratings Александр Данилов.

Агентство Reuters со ссылкой на собственные источники в начале октября сообщило, что Гуцериев договаривается об урегулировании задолженности в 140 млрд рублей, общий же долг связанных с миллиардером компаний перед «Трастом» источник агентства оценил в 320 млрд рублей. Часть этого долга — рыночные кредиты «Траста» компаниям Гуцериева, а часть — то, что группа должна заплатить по судебным решениям в пользу «Траста», сказал Forbes источник, близкий к группе «Сафмар» семьи Гуцериевых. В июне «Траст» отсудил 255 млрд рублей, признав через Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы недействительными две сделки по докапитализации «Рост Капитала» и «Рост Инвестиции».

В конце 2017 года Гуцериев и Шишханов пытались закрыть «дыру» в капитале отправленных на санацию банков и для этого передали Бинбанку и Рост Банку часть своих активов, в том числе акции «Интеко», «А101» и 25% привилегированных акций «Русснефти». А в 2018 году «Траст» оказался еще и владельцем 25% акций «Славкалия», группа «Сафмар» семьи Гуцериевых при этом сохранила право обратного выкупа актива. Представитель Гуцериева говорил ранее РБК, что пакет компании был на балансе Рост Банка и перешел к «Трасту» в результате санации.

Но полностью «дыру» закрыть не удалось. Стоимость активов Гуцериева и Шишханова при передаче на баланс «Траста» была завышена в разы, говорил в декабре 2018 года глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов.

Гуцериев не признает долг перед «Трастом» как свой. «К долгу 320 млрд рублей перед банком «Траст», о котором писал Reuters, Михаил Гуцериев никакого отношения не имеет. Он не был акционером ни «Рост Капитала», ни «Рост Инвестиций». Акционером этих компаний был Рост Банк, которым единолично владел Микаил Шишханов.

Именно Шишханов занимается урегулированием задолженности перед банком «Траст», — сказал Forbes источник, близкий к Гуцериеву. По его словам, миллиардер, хоть и является третьим лицом в судебном разбирательстве с «Трастом», никогда ни в суде, ни в следственном комитете не был, ни с кем никаких переговоров на тему долгов перед «Трастом» не вел. Его представителей на заседаниях суда тоже никогда не было.

«Кредиты, которые группа «Сафмар» брала на развитие холдинга, проценты и тело долга обслуживаются и гасятся своевременно», — говорит источник, близкий к миллиардеру.

Пресс-службы «Траста» и «Сафмар» отказались от комментариев. Получить комментарий Шишханова Forbes не удалось: телефон предпринимателя в последние дни был недоступен.

Крупнейший кредитор семьи Гуцериевых — Сбербанк, говорит один из собеседников Forbes. В 2015 году, по данным Forbes, долг составлял $5 млрд. Источник, близкий к Гуцериеву, подтверждает, что самую крупную сумму, около $5 млрд, компании группы «Сафмар» сегодня должны Сбербанку.

Кроме того, в апреле 2019 года «Сафмар» выкупил Афипский НПЗ, который, как писало РБК со ссылкой на документы суда, должен Сбербанку более 170 млрд рублей — у завода два крупных кредитных договора на 69 млрд рублей и $1,65 млрд. Гуцериев договорился о реструктуризации этого долга, а в октябре банк одобрил кредит в $1 млрд на модернизацию предприятия.

Впрочем, источник, близкий к Гуцериеву, настаивает на том, что «крупный кредит в размере 120 млрд рублей», который бывший собственник Афипского НПЗ Владимир Коган брал в Сбербанке, пока остается долгом его компании «Нефтегазиндустрия», а не НПЗ, который теперь принадлежит Гуцериеву. По этому долгу ведутся переговоры, добавляет собеседник Forbes. «Новый кредит Сбербанка в размере $1 млрд на модернизацию Афипского НПЗ одобрен банком, но пока не получен — по условиям, на которых он будет выдан, все еще ведутся переговоры», — говорит источник. Представитель наследников Когана и Сбербанк отказались от комментариев.

Собеседник Forbes, близкий к Афипскому НПЗ, отмечает, что на момент сделки с Гуцериевым завод был серьезно обременен долгами, связанными с бизнесом Когана. Точную цифру он не называет, но не исключает, что Гуцериев вполне мог отказаться отвечать по долгам НПЗ, не связанным с модернизацией предприятия. Другой источник, участвовавший в модернизации НПЗ, оценивает затраты на нее в 35-40 млрд рублей.

Другим кредиторам, в том числе Промсвязьбанку, семья Гуцериевых должна значительно меньше — долги исчисляются десятками миллиардов рублей, некоторые банки эти долги урегулировали, сказал собеседник Forbes, близкий к «Трасту». Например, в 2016 году компания «Русснефть» взяла кредит у банка ВТБ на 115 млрд рублей, сейчас задолженность компании составляет 77 млрд рублей, следует из отчетности «Русснефти». По этому кредиту, сказано в отчетности, заложены обыкновенные акции нефтяной компании.

Собеседник Forbes, близкий к ЦБ, говорит, что триллион долга Гуцериева и семьи «никого не пугает». Он назвал ситуацию нестрашной и возникшей не вчера, все кредиты зарезервированы, а у Гуцериева — работающие активы. «Сам по себе долг в 1 трлн рублей ничего не говорит. Надо понимать, каким структурам эти кредиты выданы, генерят ли они денежный поток, чтобы его обслуживать, какие залоги предоставлены и какова их стоимость», — согласен Данилов из Fitch.

Бинбанк — единственный банк, к экс-менеджерам которого не были поданы многомиллиардные иски. Новый менеджмент Промсвязьбанка с декабря 2018 года требует в суде от Дмитрия и Алексея Ананьева, а также остальных топ-менеджеров банка возмещения 280 млрд рублей, потраченных на оздоровление банка. В июле 2019 года появились иски на 290 млрд рублей к бывшим топ-менеджерам «ФК Открытие». Как говорит собеседник Forbes, соглашение по выплате долга в 140 млрд рублей включает в себя договоренность не предъявлять никаких крупных исков Бинбанку, кроме тех, которые уже существуют.

В рейтинге богатейших семей Forbes 2019, который был опубликован в сентябрьском номере, семья Гуцериевых заняла первое место с общим состоянием $5,65 млрд. Из них $3,8 млрд пришлось на Михаила Гуцериева. При расчете состояния долги компаний группы «Сафмар» по банковским кредитам были учтены. Микаил Шишханов последний раз входил в список Forbes в 2017 году с состоянием $2,3 млрд. Он передал практически все свои активы Бинбанку и Рост Банку, которые теперь принадлежат «Трасту». Спорный долг в размере 255 млрд рублей, который, в соответствии с решениями суда, возник перед банком «Траст» в результате вывода активов из дочерних компаний Рост Банка в расчетах не учитывался. Также не учитывались и сами выведенные активы.