Последнее обновление: 31.03.2022 16:45

Россия вводит мораторий на дела о банкротстве

Власти России с 1 апреля вводят мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов

Мораторий будет действовать в течение шести месяцев и коснется как организаций, так и граждан, включая индивидуальных предпринимателей. Это даст возможность бизнесу справиться с текущими трудностями, укрепить финансовое положение и сохранить рабочие места, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Мораторий не будет распространяться только на должников, которые являются застройщиками многоквартирных домов или другой недвижимости, возводимой в соответствии с законом о долевом строительстве и включенной в единый реестр проблемных объектов.

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