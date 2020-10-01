Михаил Гуцериев покинул совет директоров НПФ "Сафмар"

Председателем совета директоров НПФ "Сафмар" стал гендиректор ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" Авет Миракян, сменив на этом посту Михаила Гуцериева, который возглавлял фонд более трех лет, следует из материалов НПФ.

Гуцериев вышел из состава совета. К тому же совет директоров НПФ покинули заместитель генерального директора по экономике и финансам "Нефтисы" Роман Тян и старший вице-президент по экономике и финансам НК "Русснефть" Ольга Прозоровская. Вместо них в совет вошли гендиректор НПФ "Сафмар" Денис Сивачев и Светлана Сагайдак (некоторое время работала в Промсвязьбанке, а в 2020 году стала руководителем блока развития стратегии группы и проектного управления активами группы "Сафмар").

В составе совета директоров остались глава "М.Видео" Билан Ужахов и генеральный директор ООО "Корпоративные инвестиции и технологии" Илья Михайленко.

Таким образом, количественный состав совета директоров сократился с 6 до 5 человек.

НПФ "Сафмар" входит в промышленно-финансовую группу "Сафмар". Фонд является 100%-ной дочерней компанией ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" Саида Гуцериева.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на источники, "Сафмар финансовые инвестиции" рассматривает возможность продажи своего НПФ "Сафмар". В настоящий момент консультации ведутся в том числе с Промсвязьбанком.

Активы фонда по состоянию на конец июня 2020 года составляли 275,3 млрд рублей: обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании - 247 млрд рублей, обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения - 7,8 млрд рублей. Число застрахованных лиц было равно 3,8 млн человек, количество участников негосударственного пенсионного обеспечения - 80,7 тыс. человек.