Страховые организации РБ собрали за январь-июль 612,3 млн рублей, выплатили - 308,6 млн

За январь-июль 2017 года взносы страховых организаций республики по прямому страхованию и сострахованию составили 612,3 млн. рублей.

Как сообщает Минфин, темп роста страховых взносов за январь-июль 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составил 106,7%.

По добровольным видам страхования за январь-июль 2017 года страховые взносы составили 352,0 млн. рублей, что на 39,4 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2016 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-июль 2017 года – 260,3 млн. рублей, что на 1,1 млн. рублей меньше, чем в аналогичном периоде 2016 года.

Удельный вес добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 57,5% (за январь-июль 2016 года – 54,5%).

За январь-июль 2017 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 308,6 млн. рублей и превысили данный показатель за аналогичный период 2016 года на 10,3 млн. рублей. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-июль 2017 года составил 50,4% (за январь-июль 2016 года – 52,0%).

За январь-июль 2017 года страховыми организациями перечислено в бюджет и внебюджетные фонды 83,1 млн. рублей (за январь-июль 2016 года – 81,0 млн. рублей), из них 54,9 млн. рублей – налоги и неналоговые платежи в бюджет, 28,2 млн. рублей – платежи во внебюджетные фонды (за январь-июль 2016 года – 53,7 млн. рублей и 27,3 млн. рублей соответственно).