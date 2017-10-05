Последнее обновление: 05.10.2017 16:31

Страховые организации РБ за январь-август собрали 697,0 млн рублей, выплатили - 352,7 млн

За январь-август 2017 года взносы страховых организаций республики по прямому страхованию и сострахованию составили 697,0 млн. рублей.

Как сообщает Минфин, темп роста страховых взносов за январь-август 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составил 108,0%.

По добровольным видам страхования за январь-август 2017 года страховые взносы составили 401,7 млн. рублей, что на 50,0 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2016 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-август 2017 года – 295,3 млн. рублей, что на 1,6 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2016 года.

Удельный вес добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 57,6% (за январь-август 2016 года – 54,5%).

За январь-август 2017 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 352,7 млн. рублей и превысили данный показатель за аналогичный период 2016 года на 3,7 млн. рублей. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-август 2017 года составил 50,6% (за январь-август 2016 года – 54,1%).

За январь-август 2017 года страховыми организациями перечислено в бюджет и внебюджетные фонды 88,9 млн. рублей (за январь-август 2016 года – 86,2 млн. рублей), из них 56,7 млн. рублей – налоги и неналоговые платежи в бюджет, 32,2 млн. рублей – платежи во внебюджетные фонды (за январь-август 2016 года – 55,2 млн. рублей и 31,0 млн. рублей соответственно).

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