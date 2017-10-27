США с опозданием начали выполнять закон о санкциях в отношении России

Госдепартамент США в четверг сообщил, что начал информировать Конгресс и другие органы власти о деятельности организаций, связанных с российской разведкой и оборонным сектором, как того требует принятый в 2017 году закон о расширении санкций в отношении России.

Законопроект о санкциях в отношении “противников Америки”, вступивший в силу 2 августа, помимо всего прочего подразумевает новые санкции против России, призванные наказать Москву, которая, как заключили американские спецслужбы, организовала хакерские атаки и пропагандистские кампании, чтобы повлиять на ход президентских выборов-2016 в США. Кремль неоднократно отрицал эти обвинения.

Закон призывает президента страны ввести санкции в отношении тех лиц, которые, как он считает, связаны “с лицами, являющимися частью (российских) секторов обороны и разведки или выполняющих операции по их поручению”.

Также закон обязал администрацию Трампа “идентифицировать лиц, являющихся частью (российских) секторов обороны и разведки или выполняющих операции по их поручению”, к 1 октября, крайнему сроку, к которому администрации сделать это не удалось.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон теперь поручил установить личность этих людей и названия организаций Госдепу, сообщила журналистам пресс-секретарь Госдепа Хезер Науэрт.

По ее словам, Госдеп начал информировать Конгресс, а также союзников и партнеров, и в ближайшее время опубликует руководство для общественности на своем сайте.

Председатель сенатского комитета по иностранным делам Боб Коркер на этой неделе сказал, что хочет получить у администрации ответы на вопрос о том, почему им не удалось ввести санкции в отношении России в установленный срок.

Однако после телефонного разговора с заместителем госсекретаря США Джоном Салливаном в четверг он сказал, что подготовленное Госдепом руководство - “это хороший первый шаг на пути к ответственному осуществлению очень сложного законодательного акта”.