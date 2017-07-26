Конгресс США утвердил новые санкции против России

Палата представителей Конгресса США во вторник, 25 июля, приняла новый пакет санкций против России, Ирана и Северной Кореи.

За инициативу проголосовали 419 конгрессменов, против - трое. Для вступления этих мер в силу их должны одобрить Сенат США и затем подписать президент страны Дональд Трамп.

Белый дом изучает принятый Палатой представителей законопроект, заявила вечером во вторник официальный представитель Сара Сандерс. По ее словам, президент Трамп в целом поддерживает жесткие санкции в отношении КНДР, Ирана и России.

Документ предусматривает, в частности, сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков, попавших под санкции, до 14 дней, а нефтегазовых компаний - до 30 дней.

Согласно документу, Вашингтон по-прежнему будет выступать против газопровода "Северный поток-2", так как он "оказывает вредное воздействие на энергетическую безопасность Евросоюза, развитие газового рынка в Центральной и Восточной Европе и реформы Украины в сфере энергетики". В законопроекте при этом отмечается, что санкции не должны затрагивать сотрудничество США и России в космической сфере.

Документ также предполагает закрепление на законодательном уровне ограничительных мер в отношении Москвы, введенных ранее предыдущим американским президентом Бараком Обамой. Одновременно он ограничивает право американского президента смягчать или снимать санкции с Москвы, для этого Дональду Трампу потребуется одобрение Конгресса.

В ЕС ранее выражали обеспокоенность возможным введением Вашингтоном санкций против Москвы без согласования с Брюсселем, поскольку они могут затронуть экономические интересы европейских стран.