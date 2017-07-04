Нефтяные гиганты США выступают против санкций в отношении РФ

Ряд американских нефтяных гигантов, включая Exxon Mobil Corporation и Chevron Corporation, выражают озабоченность в связи с усилиями Палаты представителей по принятию закона об ужесточении санкций в отношении России. Об этом во вторник сообщил The Wall Street Journal (WSJ).

Лоббисты этих корпораций в американском Конгрессе обеспокоены рядом положений документа, в частности, запрещающего вести бизнес с физическими лицами и компаниями, подпадающими под действие санкций. Следствием этого может стать отказ от участия в целом ряде проектов по всему миру, в которых состоят российские партнеры, полагают представители нефтяных гигантов. Кроме того, они опасаются, что закон обяжет их обнародовать закрытую корпоративную информацию.

Представитель Exxon Алан Джефферс заявил, что у компании нет позиции по санкциям, однако предупредил законодателей, что новый закон может "ослабить позиции американских компаний" по сравнению с корпорациями такого же профиля из других стран. Представитель Chevron от комментариев отказался.

Позиция Exxon Mobil Corporation представляет потенциальную проблему для администрации президента США Дональда Трампа из-за возможного конфликта интересов, которого старается избежать госсекретарь Рекс Тиллерсон, до января 2017 года занимавший кресло председателя совета директоров этой нефтяной компании.

Вступая на пост руководителя внешнеполитического ведомства США, Тиллерсон пообещал воздерживаться от вовлеченности в вопросы, имеющие отношение к проектам Exxon Mobil Corporation. Он не критиковал напрямую рассматриваемый Конгрессом законопроект в отношении Москвы, однако в июне призвал законодателей не принимать никаких мер, которые могут ограничить свободу действий нынешней администрации.

Сенат США 29 июня доработал технические аспекты законопроекта об ужесточении санкций в отношении России и направил этот документ на рассмотрение в Палату представителей.

Ранее республиканское большинство в Палате представителей Конгресса США направило документ на рассмотрение профильного комитета по иностранным делам. После этого Сенат должен был привести проект закона в соответствие с текстом, предложенным нижней палатой.

Законопроект предполагает введение санкций против коррумпированных российских представителей и лиц, причастных к нарушениям прав человека, поставкам оружия режиму президента Сирии Башара Асада, а также кибератакам, совершаемым "по поручению российского правительства".

Предусмотрены также новые ограничительные меры против ключевых секторов российской экономики - горнодобывающей промышленности, металлургии, судостроения и железных дорог. При этом в документ внесены положения, которые не позволят президенту США отменить либо смягчить санкции против России без согласования с Конгрессом.