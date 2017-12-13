Доллар отошел от месячного максимума из-за результатов выборов в Алабаме

Доллар вплотную отошел от четырехнедельного максимума к корзине основных валют в среду после победы демократа на выборах в Сенат от штата Алабама, ослабившей позиции республиканцев в верхней палате Конгресса США.

Такой результат может затруднить попытки президента Дональда Трампа провести через Сенат налоговую реформу.

Индекс доллара к 9.26 опустился на 0,18 процента до 93,929 пункта против достигнутых накануне 94,219 пункта - максимального значения с 14 ноября.

По отношению к иене доллар также потерял 0,18 процента и достиг отметки 113,33 иены, опустившись с четырёхнедельного максимума 113,75 иены накануне. Евро набрал 0,15 процента и торговался у значения $1,1759 против $1,17175 накануне, минимальной отметки за три недели.

В среду решение о ставках объявит Федеральная резервная система США. Инвесторы сфокусируются на числе повышений в 2018 году и комментариях регулятора об инфляции.

Британский фунт рос на 0,14 процента и торговался у значения $1,3332, оставаясь вблизи двухнедельного минимума $1,3303, хотя валюту на некоторое время поддержали данные об ускорении инфляции в Великобритании в ноябре.