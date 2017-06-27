Законопроект о санкциях против РФ остается заблокированным в Конгрессе США

Американские законодатели сказали в понедельник, что не знают, когда законопроект о введении новых санкций в отношении России может быть вынесен на голосование в Палате представителей, а Белый дом выразил обеспокоенность в связи с этими мерами.

Законопроект, который две недели назад практически единогласно был одобрен Сенатом, похоже, может стать препятствием для намерений президента США Дональда Трампа наладить отношения с Москвой, где новые санкции вызвали осуждение чиновников.

Представитель Белого дома заявил, что, по мнению администрации Трампа, некоторые положения законопроекта могут лишить ее возможности использовать санкции в качестве рычага давления на Россию.

"В законопроекте Сената содержатся некоторые положения, которые беспрецедентным образом ограничат возможность Казначейства использовать инструмент санкций, создадут угрозу для трансатлантической санкционной коалиции и ослабят способность Госдепартамента убедительно сигнализировать о том, что мы готовы корректировать наши санкции в ответ на поведение России", - говорится в направленном по электронной почте заявлении представителя, который пожелал сохранить анонимность.

Сенатор-республиканец Боб Коркер, председатель сенатского Комитета по международным отношениям и соавтор законопроекта, сказал, что надеется на то, что в ближайшие пару дней будет достигнут прогресс в решении проблемы, связанной с регламентом, которая помешала Палате представителей провести голосование по законопроекту, оформленному в виде поправки к проекту новых санкций против Ирана.

Прежде чем документ вступит в силу, его должна одобрить Палата представителей, где республиканцы контролируют больше мест, чем в Сенате, после чего Трамп может либо подписать его, либо наложить вето.

Лидеры республиканского большинства в Палате представителей на прошлой неделе заявили, что документ нарушает требование конституции о том, что любой законопроект, предусматривающий повышение доходов правительства, должен исходить от Палаты представителей.

По словам Коркера, сенаторы-республиканцы по-прежнему всецело поддерживают законопроект. "Я не слышал, кстати, чтобы кто-то здесь передумал, - сказал он Reuters - Если вы найдете такого, пожалуйста, скажите мне".

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в ходе пресс-конференции в понедельник отказался комментировать, намерена ли администрация президента поддержать законопроект о санкциях.