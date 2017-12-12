Доллар дешевеет в паре с евро

В ходе сегодняшних азиатских торгов основные валютные пары демонстрируют минимальные изменения участники рынка сосредоточились на последнем в этом году заседании Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 12-13 декабря.

Евро к 9:20 поднялся до $1,1775 по сравнению с $1,1769 на завершение предыдущей сессии в Нью-Йорке.

В паре с японской нацвалютой доллар подешевел на то же время до 113,44 иены против 113,56 иены накануне.

За евро к 9:21 давали 133,58 иены по сравнению со 133,65 иены на закрытие вчерашних торгов.

Долларовый индекс ICE снизился менее чем на 0,1%.

Трейдеры ожидают, что ФРС в среду повысит базовую процентную ставку в третий раз в этом году - на четверть процентного пункта, до 1,25-1,50%. Кроме того, 13 декабря пройдет последняя пресс-конференция председателя Федрезерва Джанет Йеллен по итогам заседания ЦБ.

"С учетом того, что предполагаемое повышение ставок ФРС уже учтено в курсах более чем на 98%, крайне маловероятно, что оно приведет к существенным движениям на рынке. Вместо этого инвесторы будут внимательно читать сопутствующее заявление ЦБ, прогнозы роста и следить за пресс-конференцией в попытке оценить дальнейшую траекторию повышения ставок в 2018 году", - отметила старший рыночный аналитик City Index Фиона Чинкотта.

За последние 3 месяца доллар подорожал к корзине валют примерно на 2,5%.

По мнению главного экономиста Natixis Americas Джозефа Лаворны, руководители ФРС "учтут налогово-бюджетные стимулы в дальнейших прогнозах и в связи с этим могут пересмотреть оценки роста реального ВВП с повышением".

Также на этой неделе состоятся заседания Банка Англии, Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Швейцарского национального банка.