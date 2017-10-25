Доллар держится вблизи трехмесячного пика к иене, в фокусе - назначение нового главы ФРС

Доллар США в среду торгуется недалеко от трехмесячного максимума против иены на фоне сообщений о том, что сенаторы-республиканцы поддерживают кандидатуру Джона Тэйлора на пост следующего главы Федеральной резервной системы, тогда как австралийский доллар ослаб после выхода разочаровывающих данных об инфляции.

Тэйлор, экономист Стэнфордского университета, считается сторонником более жесткой монетарной политики, чем нынешний руководитель ФРС Джанет Йеллен, срок полномочий которой истекает в феврале 2018 года.

К 8.55 доллар торговался около отметки 113,76 иены, на 0,1 процента ниже уровня закрытия предыдущего дня, но он по-прежнему находится недалеко от установленного в понедельник пика 114,10 иены, ставшего максимальной отметкой с 11 июля.

“Рынок начал закладывать в цены возможность назначения более ”ястребиного“ председателя ФРС”, - отмечает инвестиционный стратег LGT Bank в Сингапуре Рой Тео.

Президент США Дональд Трамп во вторник попросил сенаторов-республиканцев изложить свои мнения относительно того, кто из кандидатов должен стать новым главой ФРС, сообщили сенаторы, присутствовавшие на встрече.

По словам источника, знакомого с вопросом, Трамп предложил выбрать между Тэйлором и членом совета управляющих ФРС Джеромом Пауэллом.

Большая часть сенаторов поддержала кандидатуру Тэйлора, сказал источник, добавив, что Трамп также рассматривает возможность повторного назначения Йеллен.

Австралийский доллар упал до трехмесячных минимумов после публикации данных, согласно которым индекс потребительских цен в Австралии оказался ниже рыночных ожиданий, что заставило инвесторов усомниться в возможности повышения австралийских процентных ставок в ближайшие месяцы.

Австралийский доллар снизился на 0,6 процента до $0,7725, коснувшись в ходе торгов минимума $0,7716, самой низкой отметки с середины июня.

Евро удерживается на отметке $1,1764 в ожидании заседания Европейского центробанка в четверг.