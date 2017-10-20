Доллар вырос благодаря надеждам на принятие налоговой реформы Трампа

Доллар вырос в пятницу благодаря оптимизму относительно перспектив налоговых реформ в США, в то время как новозеландский доллар достиг пятимесячных минимумов из-за неопределенности вокруг экономической политики нового правительства.

Предложенная Дональдом Трампом налоговая реформа в четверг преодолела значимый барьер, поскольку Сенат США одобрил проект бюджета на 2018 год, что может позволить республиканцам принять законопроект о снижении налогов без поддержки демократов.

Доллар к 8.38 вырос на 0,6 процента до 113,21 иены после подъема до отметки 113,315 - максимума с 6 октября.

Евро снизился на 0,4 процента до $1,1807, в то время как фунт стерлингов сбавил 0,4 процента до $1,3106.

Новозеландский доллар опустился до пятимесячного минимума на фоне опасений о том, что новая правящая коалиция ужесточит подход к вопросам иммиграции и иностранных инвестиций.

“Киви” подешевел на 0,5 процента до $0,6995 после снижения до отметки $0,6971 - минимума с 22 мая. В четверг новозеландский доллар сбавил 1,7 процента, показав максимальное более чем за год однодневное снижение.

Избранный премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сказала, что в пятницу займется разрешением проблем и согласованием кандидатур на министерские посты с партнером по коалиции, партией “Новая Зеландия прежде всего” (New Zealand First). Днем ранее Ардерн стала самым молодым лидером Новой Зеландии за последние 150 лет.

Некоторые аналитики сфокусировались на потенциальных изменениях в монетарной политике страны при новом правительстве.

Лейбористская партия, возглавляемая Ардерн, сообщила, что хочет сделать одной из целей центробанка страны достижение полной занятости, что станет серьезным изменением для Резервного банка Новой Зеландии.