Последнее обновление: 31.10.2017 14:02

Доллар стабилизировался после снижения до недельного минимума к иене

Доллар коснулся недельного минимума к иене во вторник на фоне осторожности инвесторов после новостей о том, что бывшему главе предвыборного штаба американского президента Дональда Трампа Полу Манафорту были предъявлены обвинения в рамках расследования вмешательства России в президентские выборы в США.

Динамика иены практически не поменялась после ожидаемого решения Банка Японии оставить денежно-кредитную политику без изменений по итогам заседания во вторник, даже несмотря на то, что регулятор немного понизил прогноз инфляции в текущем финансовом году.

К 8.46 доллар снизился к иене на 0,05 процента до 113,11 иены. В начале азиатских торгов валюта США опустилась до 112,97 иены, минимума с 20 октября.

Манафорту и его деловому партеру Рику Гейтсу были предъявлены обвинения, в частности, в отмывании денег.

Индекс доллара, отслеживающий динамику к корзине основных валют, находился вблизи отметки 94,560, отойдя от пробитого в пятницу трехмесячного пика на уровне 95,150.

Евро сбавил 0,12 процента к доллару, опустившись до $1,1635, но удерживался выше пробитого в пятницу минимума трех месяцев на уровне $1,1574.

Австралийский доллар снизился после выхода китайских экономических данных, согласно которым рост производственного сектора КНР в октябре замедлился сильнее, чем ожидалось.

Австралийский доллар, реагирующий на данные из-за тесных торговых связей Австралии и Китая, опустился на 0,1 процента до $0,7680.

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