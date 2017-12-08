Доллар вырос благодаря принятию законопроекта о финансировании правительства США

Доллар вырос в пятницу и готовился завершить неделю в плюсе, поскольку принятие законопроекта о временном продлении финансирования работы правительства США усилило оптимизм инвесторов относительно перспектив налоговой реформы.

Евро к 8.49 сбавил 0,1 процента до $1,1763 и удерживался вблизи минимумов с 22 ноября, в то время как трейдеры ждали, заключит ли премьер-министр Британии Тереза Мэй соглашение с ирландскими и европейскими чиновниками о функционировании границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия после Brexit.

Евро сбавил 1,1 процента с начала недели.

Трейдеры также ждут выхода официальной трудовой статистики США за ноябрь, которая, как ожидается, укажет на увеличение числа рабочих мест на 200.000 за месяц, согласно прогнозам аналитиков, опрошенных Рейтер.

Индекс доллара к корзине основных валют немного вырос до 93,822, прибавив 1 процент с начала недели.

Конгресс США в четверг принял резолюцию о временном продлении финансирования работы правительства до 22 декабря, успев сделать это до истечения крайнего срока в полночь. Теперь документ будет направлен на подпись президенту США Дональду Трампу.

К иене доллар вырос на 0,2 процента до 113,36, торгуясь вблизи пиков с середины ноября и прибавив 0,9 процента с начала недели.

Инвесторы слабо отреагировали на оптимистичные экономические данные из Японии, в том числе о пересмотре в сторону повышения до 2,5 процента показателя роста ВВП в июле-сентябре. Изначально сообщилось, что рост экономики Японии составил 1,4 процента в третьем квартале.