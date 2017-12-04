Доллар вырос после одобрения Сенатом налоговой реформы

Доллар вырос в понедельник, достигнув двухнедельного пика к иене после того, как Сенат США в выходные одобрил законопроект о налоговой реформе.

Сенат в субботу одобрил план реформирования налогового кодекса США, существенно приблизив республиканцев и президента Дональда Трампа к их цели - значительно снизить налоги в рамках самого радикального с 1980-х годов пересмотра налогового законодательства страны.

На этой неделе, скорее всего, начнутся переговоры между Сенатом и Палатой представителей, которая ранее приняла собственную версию реформы, чтобы свести законопроекты воедино.

В пятницу доллар снизился после того, как экс-советник Белого дома по нацбезопасности Майкл Флинн признал себя виновным в даче ложных показаний Федеральному бюро расследований (ФБР) относительно своих контактов с Россией и согласился сотрудничать с прокурорами.

К 8.30 понедельника доллар прибавил 0,6 процента до 112,81 иены после подъема до отметки 112,985 - максимума с 17 ноября.

Евро сбавил 0,2 процента до $1,1870, в то время как индекс доллара к корзине основных валют вырос на 0,3 процента до 93,124.

Доллар поддержал подъем доходности казначейских облигаций США. Доходность 10-летних госбондов выросла примерно на 4 базисных пункта до 2,404 процента после одобрения Сенатом налогового законопроекта.

Другие валюты подешевели к доллару, однако снижение фунта стерлингов сдерживала перспектива дальнейшего прогресса переговоров о Brexit.

Фунт сбавил 0,1 процента до $1,3466, но удерживался вблизи двухмесячного пика в $1,3550, достигнутого в пятницу.

Австралийский доллар потерял 0,1 процента до $0,7599, а новозеландский доллар подешевел на 0,5 процента до $0,6852.