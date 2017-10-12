Доллар в минусе с выходом протокола заседания ФРС

Доллар пробил двухнедельный минимум к корзине основных валют в четверг, поскольку протокол сентябрьского заседания Федрезерва США показал, что некоторые чиновники регулятора все еще беспокоятся о стабильно низкой инфляции.

Индекс доллара коснулся отметки 92,827, минимума с 26 сентября. К 8.48 он опустился на 0,19 процента до 92,842.

Протокол заседания ФРС показал в среду, что многие представители руководства американского ЦБ все еще считают, что еще одно повышение ставки до конца года “скорее всего, будет оправдано”, но некоторые отметили, что дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики будет зависеть от инфляционных данных.

“Протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке указал на существенные разногласия его представителей в связи с вялым ростом цен”, - написал Стивен Иннес из Oanda.

“Как и всегда, ФРС продолжит анализировать данные вплоть до декабрьского заседания”.

В фокусе на этой неделе будут данные о ценах производителях в США, которые выйдут в четверг, и пятничные данные о потребительских ценах.

Доллар опустился на 0,19 процента к иене до 112,27 иены, но остался выше пробитого в среду внутрисессионного минимума на уровне 112,08 иены.

Евро коснулся пика более двух недель к доллару, поднявшись до $1,1878, а к этому времени вырос на 0,13 процента до $1,1872.

Евро укрепляется на этой неделе, поскольку лидер Каталонии Карлес Пучдемон воздержался от официального провозглашения независимости региона от Испании.