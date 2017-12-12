Меркель выступила за "большую коалицию" во благо Европы

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила за скорейшее продвижение в консультациях о возможном создании "большой коалиции" с социал-демократами, которые должны начаться в среду, 12 декабря.

"Мир ждет, что мы начнем действовать", - заявила она 11 декабря после заседания федерального правления своей партии - Христианско-демократический союз (ХДС). Скорейшие и успешные переговоры о создании коалиции она назвала "исторической необходимостью".

По словам Меркель, у ХДС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) немало общего в видении европейской политики ФРГ. Стабильное правительство в Германии является тем фундаментом, на основе которого возможно вместе с Францией работать над будущим Европы, считает Меркель. Таким образом канцлер вновь дала понять, что выступает против предложений о формировании в стране правительства меньшинства, которое будет лишено этой стабильности.

Меркель также поддержала инициативу президента Франции Эмманюэля Макрона по обновлению и дополнению Елисейского договора о примирении и дружбе между Францией и Германией. Он был подписан 22 января 1963 года президентом Франции Шарлем де Голлем и канцлером Германии Конрадом Аденауэром, его пятидесятилетие страны отмечали 4 года назад. Однако для этой и других инициатив Германии необходимо стабильное правительство, считает Меркель.

7 декабря делегаты федерального съезда СДПГ после многочасовых дебатов высказались за предварительные консультации с консервативным блоком ХДС/ХСС о формировании правительственной коалиции. Главы ряда стран ЕС такжеоказывают давление на председателя партии Мартина Шульца с тем, чтобы он как можно скорее вступил в коалиционные переговоры.