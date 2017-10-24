Последнее обновление: 24.10.2017 17:43

Президентом бундестага стал бывший глава Минфина Шойбле

Бывший глава министерства финансов Германии Вольфганг Шойбле избран на пост президента немецкого бундестага.

Тайное голосование прошло на первом заседании бундестага 19-го созыва, трансляцию вёл сайт парламента. Кандидатуру Шойбле поддержал 501 депутат, против проголосовали 173, 30 воздержались.

Президент бундестага — второе лицо в государстве после федерального президента. Как правило, его выдвигает самая многочисленная парламентская фракция. С 2005 года эту должность занимал депутат от ХДС Норберт Ламберт.

Шойбле был главой фракции ХДС/ХСС в бундестаге и председателем ХДС, руководителем ведомства канцлера, министром внутренних дел, министром финансов. На протяжении многих лет он входит в первую пятерку политиков страны, периодически демонстрируя лучший результат, чем Меркель.

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