Президентом бундестага стал бывший глава Минфина Шойбле

Бывший глава министерства финансов Германии Вольфганг Шойбле избран на пост президента немецкого бундестага.

Тайное голосование прошло на первом заседании бундестага 19-го созыва, трансляцию вёл сайт парламента. Кандидатуру Шойбле поддержал 501 депутат, против проголосовали 173, 30 воздержались.

Президент бундестага — второе лицо в государстве после федерального президента. Как правило, его выдвигает самая многочисленная парламентская фракция. С 2005 года эту должность занимал депутат от ХДС Норберт Ламберт.

Шойбле был главой фракции ХДС/ХСС в бундестаге и председателем ХДС, руководителем ведомства канцлера, министром внутренних дел, министром финансов. На протяжении многих лет он входит в первую пятерку политиков страны, периодически демонстрируя лучший результат, чем Меркель.